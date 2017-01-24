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Liverpool Markovic için 20 milyon pound çekiyor

Liverpool'dan Hull City'e kiralanan Lazar Markovic için belirlenen bonservis fiyatı futbolseverleri bir hayli şaşırtıyor.

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Liverpool'dan kiraladığı ve sakatlıklar dışında büyük katkı aldığı Lazar Markovic, Premier Lig'e geri dönüyor.
 
Bu sezon başı Liverpool tarafından yeniden kiralanan ve Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a gönderieln 22 yaşındaki Sırp oyuncu, takımında fazla ön plâna çıkamayınca ayrılmak istediğini kulübe iletmişti. 
 
İngiliz kulübü de resmen transferi duyurdu ve Lazar Markovic sezon sonuna kadar Hull City'ye kiralandı.
 
20 milyon pound...
 
Bonservis bedeli 20 milyon pound (yaklaşık 90 milyon TL) olam Markovic'i, yaşadığı sakatlıklara rağmen hala satabileceğine inanan Liverpool, onu Premier Lig kulübü Hull City'ye kiraladı. Premier Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Hull City'de yeni menajer Marco Silva'nın Markovic'i çok beğendiği ve ligin geri kalan bölümünde ondan büyük aktkı beklediği belirtildi. 
 
Klopp ondan umutlu
 
İngiliz basınında Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un hala Markovic'ten çok umutlu olduğu ve onun gelişimini Premeir Lig'de sürdürecek olmasından büyük memnuniyet duyduğu yazıldı. 
 
3-5-2'de sağ kanat
 
Genç Sırp 2014 yazında Benfica'dan transfer olduktan sonra o dönemin menajeri Brendon Rodgers tarafından 3-5-2'nin sağ kanadında oynatılmış ve büyük katkı vermişti. Bu sezon Sporting Lizbon'la 14 maça çıkıp 2 gol 1 asist yapan Markovic'in Liverpool'la 2019 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 
 
20 takımlı Premier Lig'de Hull City 16 puanla 19. sırada bulunuyor.

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