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Lazio Badelj ve Joaquin Correa'yı transfer etti

İtalya Serie A'da üst sıraları hedefleyen Lazio, Milan Badelj ve Joaquin Correa transferlerini bitirdi.

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Serie A ekiplerinden Lazio, iki önemli ismi kadrosuna kattığını duyurdu. İtalyan ekibi, Fiorentina ile sözleşmesi sona eren Milan Badelj ile Sevilla'dan Joaquin Correa'nın transferlerini bitirdi.

İsmi Süper Lig'in 3 büyük devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Hırvat milli oyuncu Badelj, Serie A'da kalmayı seçti ve Lazio ile anlaşmaya vardı.

Geçen sezon Fiorentina'da 27 kez formayı sırtına geçiren Badelj, 2 gol ve 1 asistlik bir skor katkısı sağladı.

FELIPE ANDERSON'UN YERİNE CORREA

Felipe Anderson'u West Ham United'a gönderdikten sonra bir kanat oyuncusu arayan Lazio, Joaquin Correa'yı da bu açığını kapatmak için kadrosuna kattı.

23 yaşındaki Correa, geçen sezon Sevilla'da 39 maça çıktı ve 7 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

(SPORX)

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