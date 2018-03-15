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Lazio, Kiev'de kazanarak turladı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Kiev'i 2-2'nin rövanşında 2-0 mağlup eden Lazio, çeyrek finale adını yazdırdı.

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Dinamo Kiev - Lazio maçında kazanan ve turu kapan, 2-0'lık skorla Lazio oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı, kiev'deki NSC olimpiyskiy Stdı'nda oynandı.
 
Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Lucas Leiva ve 83. dakikada de Vrij'in köşe vuruşu sonrasında yaptıkları vuruşlarla geldi.
 
İlk maçta evinde rakibi ile 2-2 berabere kalan Lazio, bu skorun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı.

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