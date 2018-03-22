Lazio, Luis Nani'yi sezon sonunda gönderiyor
Serie A takımı Lazio'da forma giyen eski Fenerbahçeli Luis Nani, sezon sonunda İtalyan ekibiyle yollarını ayıracak.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Portekizli oyuncudan beklediğini alamayan Lazio, satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve Valencia'ya gönderecek.
Haberlerde 31 yaşındaki futbolcunun İspanya'da da kalamayacağı yorumu yapıldı ve gelecek sezon başka bir takıma kiralanacağı kaydedildi.
Luis Nani, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe forması giyiyordu.
(Takvim)
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