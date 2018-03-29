Lazio, Stefan de Vrij'in 2 milyon Euro'luk ödemesini, kendisini Feyenoord çalışanı olarak tanıtan bir kişiye yapmış
Lazio, 2014-2015 sezonun başında Feyenoord forması giyen Stefan de Vrij'ı 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Lazio'nun bu transferde skandal bir hata yaptığı ortaya çıktı.
İtalyan ekibi Lazio, 2014-2015 sezonun başında Feyenoord forması giyen Stefan de Vrij'ı 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
HollandalI oyuncu, 4 sezondur kariyerini Çizme ekibinde sürdürken, Lazio'nun bu transferde skandal bir hata yaptığı ortaya çıktı.
İtalyanların 2 milyon Euro'luk bir ödemeyi Feyenoord Kulübü yerine kendisini Feyenoord çalışanı olarak tanıtan başka bir kişiye yaptığı öğrenildi.
(Habertürk)
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