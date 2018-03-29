Lazio, Stefan de Vrij'in 2 milyon Euro'luk ödemesini, kendisini Feyenoord çalışanı olarak tanıtan bir kişiye yapmış Lazio, 2014-2015 sezonun başında Feyenoord forması giyen Stefan de Vrij'ı 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Lazio'nun bu transferde skandal bir hata yaptığı ortaya çıktı.