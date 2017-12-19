Lazio'da oynayan Milinkovic Savic devlerin transfer listesine girdi
Bu sezon Fransa Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Paris Saint Germain ara transfer dönemi için düğmeye bastı. İlk hedef sezon başında da istenen Sergej Milinkovic-Savic... Talep edilen bonservis ise tam 80 milyon euro...
Ocak ayı transfer dönemi yaklaştıkça iddialar da artmaya başladı. Avrupa'da bu sezon çifte kupa hedefleyen Paris Saint Germain, 222 milyon euroluk Neymar transferi kadar olmasa da bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Hedef ise Lazio'nun genç orta sahası Sergej Milinkovic-Savic... Lazio başkanı Lotito sezon başında 22 yaşındaki orta saha için 70 milyon euro istemiş, Paris Saint Germain ise Neymar transferinden ötürü bu oyuncunun transferini ertelemişti.
Ara transferde ise Unai Emery'nin takıma bir orta saha istemesi üzerine harekete geçen Fransız ekibi artık 35 yaşına gelen Thiago Motta'nın yerine Sergej Milinkovic-Savic'i istiyor.
Sırp asıllı genç İspanyol için ise Katar sermayesini arkasına alan Fransızlar 80 milyon euro ödemeye hazır. Milinkovic bu sezon Lazio formasıyla 21 maça çıktı, 7 gol atıp 3 de asist yaptı.
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