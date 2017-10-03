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Lazio'ya ırkçı tezahürat nedeniyle tribün kapatma cezası

İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, taraftarlarının ırkçı tezahüratlarından dolayı tribün kapatma cezası verildi.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'ya, taraftarlarının ırkçı tezahüratlarından dolayı tribün kapatma cezası verildi.
 
Serie A'nın 7. haftasında konuk ettiği Sassuolo'yu 6-1 yenen Lazio, taraftarlarının ırkçı söylemleri nedeniyle ceza aldı.
 
Kuzey kale arkası tribününden, Sassuolo'nun Ganalı futbolcusu Alfred Duncan ile İtalyan siyahi oyuncu Claud Adjapong'a yapılan ırkçı tezahüratlara ceza geldi.
 
İtalya Futbol Federasyonuna bağlı spor savcısının talebi doğrultusunda spor hakiminin, Lazio'ya 2 maç kuzey kale arkası tribününü seyirciye kapatma cezası verdiği bildirildi.
 
Bu karara göre Lazio'nun, ligde evinde oynayacağı 22 Ekim'deki Cagliari ve 5 Kasım'daki Udinese maçlarında kuzey kale arkası tribünü kapatılacak.

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