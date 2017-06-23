Le Guen Bursaspor'a imza atmak için 4 milyon euro'yu reddetti

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen yeşil-beyazlı kulüp, takımın başına 53 yaşındaki Fransız teknik adam Paul Le Guen’i getirdi. Dün Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen imza töreniyle kendisini 2 yıllığına Bursaspor’a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, büyük bir kulübe geldiğini, güçlü bir kadro kuracaklarını ve en iyilerle rekabet edeceklerini söyledi.

4 milyon Euro’yu reddetti, 1.5 milyon Euro’ya imzaladı

Deneyimli teknik adamın bir Katar kulübünden gelen yıllık 4 milyon Euro’luk teklifi reddettiği ve yeşil-beyazlıların yıllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ve bonus ücretleri teklifine ‘Evet’ dediği bildirildi.