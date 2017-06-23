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Le Guen Bursaspor'a imza atmak için 4 milyon euro'yu reddetti

Bursaspor’un dün 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Fransız teknik adam Le Guen’in bir Katar kulübünden gelen yıllık 4 milyon Euro’luk teklifi reddettiği bildirildi.

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Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen yeşil-beyazlı kulüp, takımın başına 53 yaşındaki Fransız teknik adam Paul Le Guen’i getirdi. Dün Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen imza töreniyle kendisini 2 yıllığına Bursaspor’a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, büyük bir kulübe geldiğini, güçlü bir kadro kuracaklarını ve en iyilerle rekabet edeceklerini söyledi.

4 milyon Euro’yu reddetti, 1.5 milyon Euro’ya imzaladı

Deneyimli teknik adamın bir Katar kulübünden gelen yıllık 4 milyon Euro’luk teklifi reddettiği ve yeşil-beyazlıların yıllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ve bonus ücretleri teklifine ‘Evet’ dediği bildirildi.

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