Le Mans - Pınar Karşıyaka maçı yarına ertelendi
Le Mans - Pınar Karşıyaka maçı, hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelendi.
- DHA
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanması gereken Le Mans - Pınar Karşıyaka maçı yarına ertelendi. Hava muhalefeti nedeniyle dün sabahtan beri havalimanlarında çile çeken İzmir ekibinin uçağı halen İstanbul'dan kalkamadı.
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