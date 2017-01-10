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Le Mans - Pınar Karşıyaka maçı yarına ertelendi

Le Mans - Pınar Karşıyaka maçı, hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelendi.

  • DHA
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanması gereken Le Mans - Pınar Karşıyaka maçı yarına ertelendi. Hava muhalefeti nedeniyle dün sabahtan beri havalimanlarında çile çeken İzmir ekibinin uçağı halen İstanbul'dan kalkamadı.

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