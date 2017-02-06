Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Le Mans Erman Kunter ile yollarını ayırdı

Fransa Ligi Pro A’da son maçında Strasbourg’a karşı 29 sayılık bir yenilgi alan Le Mans’da koç Erman Kunter ile yollar ayrıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ligde 9-9 derecesiyle play-off hedefi için savaş veren Le Mans’da son yenilginin ardından bu karar alınırken Kunter ekibine geçen sezon Fransa kupasını kazandırmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Numan Kurtulmuş'tan Varlık Fonu açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan Varlık Fonu açıklaması

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

Günümüzün en uzun tahtta kalan hükümdarı

Günümüzün en uzun tahtta kalan hükümdarı

Mercedes bakın nasıl değişti!

Mercedes bakın nasıl değişti!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA