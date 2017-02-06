Le Mans Erman Kunter ile yollarını ayırdı
Fransa Ligi Pro A’da son maçında Strasbourg’a karşı 29 sayılık bir yenilgi alan Le Mans’da koç Erman Kunter ile yollar ayrıldı.
Ligde 9-9 derecesiyle play-off hedefi için savaş veren Le Mans’da son yenilginin ardından bu karar alınırken Kunter ekibine geçen sezon Fransa kupasını kazandırmıştı.
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