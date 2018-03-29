Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

LeBron James, Michael Jordan'ı yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 118-105 mağlup ettiği maçta LeBron James 41 sayı atarak 866 maç üst üste çift haneli sayılara ulaştı ve Michael Jordan'ın rekorunu yakaladı.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NBA'e 8 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers konuk olduğu Charlotte  Hornets'ı 118-105 yendi.

Cavaliers'ta LeBron James 41 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik  performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 6 dakika süre alıp 3 sayı ürettiği  Cavaliers'ta JR Smith 19 ve Jeff Green 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Ev sahibinde ise Kemba Walker 21, Dwight Howard 19, Frank Kaminsky'nin  16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu maçta 41 sayı üreten LeBron James, böylece 866 maç üst üste çift  haneli sayılara ulaşarak efsane basketbolcu Michael Jordan'a ait olan rekora  ortak oldu.

76ers, kazanmaya alıştı

Doğu Konferansı maçında Philadelphia 76ers konuk ettiği New York  Knicks'i 118-101 yenerek 2003'ten beri ilk kez üst üste 8. galibiyetini aldı.

76ers'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 25 dakika süre alıp 4 sayı,  8 ribaunt ve 2 asistle oynarken, Dario Saric 26 sayı, 14 ribaunt ve 5 asistlik  performansıyla maça damga vurdu.

Knicks'te Michael Beasley 22 ile Emmanuel Mudiay 22'şer ve Trey Burke  18 sayı üretmesine rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Öte yandan, Minnesota Timberwolves sahasında Atlanta Hawks'ı 126-114  yenerken, ev sahibinde Karl Anthony-Towns ürettiği 56 sayıyla kulüp rekoru  kırdı.

Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 126-114

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 105-118

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 104-111

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 118-101

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 108-103

Utah Jazz-Boston Celtics: 94-97

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 99-111

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 103-93

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

İsyan çıktı! Karakolu ateşe verdiler

İsyan çıktı! Karakolu ateşe verdiler

UEFA açıkladı! Galatasaray...

UEFA açıkladı! Galatasaray...

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA