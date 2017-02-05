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LeBron, Kobe'nin rekorunu kırdı!

NBA'de Cleveland Cavaliers'ın, New York Knicks'i 111-104 mağlup ettiği maçta LeBron James, 28 bin sayı barajını aşan NBA tarihinin sekizinci ve en genç basketbolcusu oldu.

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NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirvede bulunan Cavaliers, deplasmanda Knicks'i 111-104 yenerek sezonun 34. galibiyetini elde etti. Cavaliers'ın 32 yaşındaki all-star oyuncusu LeBron, 32 sayıyla maçın en skorer isim olurken, NBA tarihinde 28 bin sayı barajını aşan sekizinci, aynı zamanda en genç basketbolcu unvanını aldı. Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın 33 yaş 131 günlükken elde ettiği sayı barajına LeBron James 32 yaş 36 günlükken ulaşmayı başardı.

Konuk ekipte, Kevin Love 23 sayı ve 16 ribauntluk performans sergileyerek galibiyete katkı verdi. Sezonun 30. mağlubiyetini yaşayan New York Knicks'te Brandon Jennings'in 23, Carmelo Anthony ve Courtney Lee'nin kaydettiği 17'şer sayı yenilgiye engel olmadı.

Gregg Popovich rekor kırdı

Batı Konferansı'nda 2. sırada yer alan San Antonio Spurs konuk ettiği Denver Nuggets'ı 121-97 mağlup etti.

Spurs'ü 1996'dan beri çalıştıran Gregg Popovich, aldığı bu galibiyetle NBA tarihinde tek takımda en fazla maç kazanan başantrenör oldu. Bin 128'inci zaferini yaşayan Popovich, Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan'ı geride bıraktı.

San Antonio Spurs'ün yıldız oyuncusu Kawhi Leonard 19 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyetin mimarı olurken, Tony Parker, Manu Ginobili ve Jonathon Simmons 18'er sayıyla oynadı.

Denver Nuggets'ta Jamal Murray'in 20 sayısı yenilgiyi engellemeye yetmedi.

Ersan'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

Doğu Konferansı temsilcisi Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 21 sayı attığı maçta, Miami Heat'e 125-102 yenildi.

Miami Heat üst üste 10. galibiyetini elde ederken, Hassan Whiteside 30 sayı ve 20 ribauntluk performansıyla maça damga vurdu. Heat'te Dion Waiters 21 sayı, Goran Dragic ve Tyler Johnson ise 16'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Üst üste 3. yenilgisini yaşayan Philadelphia 76ers'ta Ersan İlyasova 21 sayıyla takımının en skorer ismi olsa da mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 105-91

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 113-86

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 105-84

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 125-102

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 104-111

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 99-107

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 112-137

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 121-97

Utah Jazz-Charlotte Hornets: 105-98

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 109-106

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