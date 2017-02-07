Leicester City, Ranieri'ye sahip çıktı

Premier Lig'de ligde kalma mücadelesi veren Leicester City, geçen yıl takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Claudio Ranieri'ye sahip çıktı.

Küme düşme hattının bir puan üzerinde yer alan mavi-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, son dönemdeki spekülasyonlara karşın kulübün tereddütsüz bir şekilde İtalyan teknik adamın arkasında olduğu, zorluklara karşı birlikte ve kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

Düzenlediği basın toplantısında bir kriz olmadığını söyleyen 65 yaşındaki Ranieri ise "Kazanamadığınız zaman güven kaybedersiniz, bu normal. Takımla olağanüstü bir ilişkim var. Biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama bu sezon her şey yanlış gidiyor." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon ilk 24 haftayı 50 puanla lider olarak geçen Leicester City, bu sezon ise 21 puanla 16. sırada yer alıyor. Ligde son 15 haftada iki galibiyet alabilen mavi-beyazlı ekip, bu hafta deplasmanda Swansea City ile karşılaşacak.

Ntvspor