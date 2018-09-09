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Leicester City'de Çağlar Söyüncü sevinci

Türkiye-Rusya maçında formasını giyen Çağlar Söyüncü heyecan yarattı, Leicester City, genç stoperin forma giyeceği günü bekliyor.

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A Milli Futbol Takımımız ile Uluslar Ligi’nde Rusya’ya karşı formasını giyen Çağlar Söyüncü, İngiltere’de heyecan yarattı. Sezon başında Freiburg’dan 19 milyon pounda transfer edilen Çağlar’ın sakatlığını tamamen atlatması ve hazır durumda olması herkesi sevindirdi.
 
Henüz Premier Lig’de forma giyemeyen Çağlar Söyüncü’nün Rusya maçında oynamasıyla artık sahaya çıkacağı ve ilk kez forma giyeceği ifade edildi. Milli takım arası sonrası ilk maçını 15 Eylül’de Bournemouth deplasmanında oynayacak olan Leicester’da Çağlar’ın ilk 11’de oynaması bekleniyor.

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