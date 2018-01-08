Leicester City'de Iheanacho satış listesinde

The Sun gazetesi adı Beşiktaş'la geçen Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho'nun Leicester City yönetimi tarafından gözden çıkarıldığını yazdı.

25 milyon pound karşılığında Manchester City'den transfer edilen oyuncunun Teknik direktör Claude Puel'in gözüne giremediği belirtilen haberde Vardy ve Okazaki'nin yanında forma şansı bulamayan oyuncunun satış listesine konulduğu belirtildi.

Fleetwood'la oynanan FA Cup maçında 10 dakika forma giyen 21 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de sadece 2 maçta ilk 11'de görev almıştı.

Leicester City'nin Ajaccio'dan transfer ettiği Fousseni Diabate'den sonra forma şansı iyice azalan Iheanacho'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yönetimin Nijeryalı oyuncunun transferini 'Pahalı bir hata' olara değerlendirildiği belirtildi. Iheanacho, Leicester City'den haftalık 115 bin pound maaş oluyor. Oyuncunun sözleşmesi ise 5 yıllık.

Iheanacho'yla Beşiktaş'ın yanı sıra West Ham, Swansea ve Newcastle United'da ilgileniyor.