Leicester City'de Puel dönemi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Fransız teknik adam Claude Puel ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaştı.

Leicester City'den yapılan açıklamada, 56 yaşındaki teknik direktörle haziran 2020'ye kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Son olarak bir diğer Premier Lig ekibi Southampton'ı çalıştıran Puel, Nice, Olympique Lyon, Lille ve Monaco'da da teknik adamlık görevinde bulunmuştu.

Craig Shakespeare ile geçen hafta yolları ayıran İngiliz ekibi, bu sezon 9 haftası geride kalan ligde 9 puanla 14. sırada yer alıyor.