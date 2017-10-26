Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Leicester City'de Puel dönemi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Fransız teknik adam Claude Puel ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Fransız teknik adam Claude Puel ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaştı.
 
Leicester City'den yapılan açıklamada, 56 yaşındaki teknik direktörle haziran 2020'ye kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
 
Son olarak bir diğer Premier Lig ekibi Southampton'ı çalıştıran Puel, Nice, Olympique Lyon, Lille ve Monaco'da da teknik adamlık görevinde bulunmuştu.
 
Craig Shakespeare ile geçen hafta yolları ayıran İngiliz ekibi, bu sezon 9 haftası geride kalan ligde 9 puanla 14. sırada yer alıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir pantolon hikayesi

Bir pantolon hikayesi

Çinliler Justin Bieber'ı 'geyşa' yaptı

Çinliler Justin Bieber'ı 'geyşa' yaptı

Vatandaştan yardım isteyen terörist köy kahvehanesinde kıskıvrak yakalandı

Vatandaştan yardım isteyen terörist köy kahvehanesinde kıskıvrak yakalandı

Hangi baharat neye iyi geliyor?

Hangi baharat neye iyi geliyor?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA