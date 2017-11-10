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Leicester City'nin Badou Ndiaye'yi istediği ortaya çıktı

Leicester City'nin Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Badou Ndiaye ile ilgilendiği iddia edildi.

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Sezon başında Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olan Badou Ndiaye için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Premier Lig ekibi Leicester City, Senegalli futbolcu için menajerler vasıtasıyla Galatasaray'a 17 milyon sterlin önerdi.

Galatasaray'ın ise Ndiaye'yi bu ücrete bırakmayacağı ve Leicester City'nin devre arası transfer döneminde resmi teklif yapacağı öne sürüldü.

Ndiaye Galatasaray'a transfer olmadan önce adı West Ham United başta olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılıyordu.

(Gamaspor)

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