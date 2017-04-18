Leicester City'yle 1-1 berabere kalan Atletico yarı finale kaldı
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, deplasmanda Leicester City ile 1-1 berabere kalarak yarı finale adını yazdırdı.
İspanya'da oynanan ilk mücadeleyi 1-0 kazanan Atletico Madrid'in maçtaki golünü 26. dakikada Saul Niguez kaydetti. İngiliz temsilcisi Leicester City'i umutlandıran gol 61. dakikada Jamie Vardy ile geldi. Maçta başka gol olmazken İspanyol ekibi Atletico Madrid tur atlayan taraf oldu.
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