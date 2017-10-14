Leipzig deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti

Bundesliga'nın 8. hafta maçında Dortmund evinde ağırladığı Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Leipzig'e 3-2 mağlup oldu.

Signal Iduna Park'ta oynanan maçta Leipzig'in gollerini 10. dakikada Marcel Sabitzer, 25. dakikada Bruma'nın asistinde Yussuf Poulsen ve 49. dakikada penlatıdan Jean-Kevin Augustin kaydetti. Dortmund'da ise golleri 4. ve 64. dakikada (pen.) Pierre-Emerick Aubameyang attı. Maçta Dortmud'da 47. dakikada Sokratis direkt, Leipzig'de Stefan Ilsanker 2. sarıdan krmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Dortmund 19 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 16 puanla 3. sırada yer aldı.