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Leipzig, Hamburg'u rahat geçti

Almanya 1. Futbol Ligi’nde (Bundesliga) 3. haftanın açılış maçında Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Hamburg'u 2-0 mağlup etti.

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Almanya 1. Futbol Ligi’nde (Bundesliga) 3. haftanın açılış maçında Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Hamburg'u 2-0 mağlup etti. Volkspark Stadı'nda oynanan ve Türk kökenli hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 67. dakikada Naby Keita ve 75. dakikada Timo Werner ile bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Leipzig ligde puanını 6'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 26 Eyül’de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

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