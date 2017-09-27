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Leipzig maçında tribünden düşen taraftarın durumunun iyi olduğu öğrenildi

Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta dün gece oynanan Beşiktaş-Leipzig maçında Beşiktaşlı bir taraftar dengesini kaybederek zemine düştü.

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Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş-Leipzig maçında Vodafone Park'ta üzücü bir olay yaşandı.

Beşiktaşlı taraftar Cem Oba dengesini kaybederek tribünden beton zemine düştü. Siyah-beyazlı taraftarların "Ambulans, ambulans" şeklinde tezahürat yapmalarının ardından ambulans olay yerine geldi.

"İlk anda bilinci bulanıktı"

Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Cem Oba'nın son durumu ile ilgili haber geldi. Siyah-beyazlı taraftara düştüğü anda ilk müdahale statta sağlık ekipleri tarafından yapılırken, ulaştığımız yetkili, "İlk anda bilinci bulanıktı. Daha sonra vücudunda ağrıları olduğunu bize söyledi. Hastanede müşahede altına alındı" bilgisini verdi. Cem Oba'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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