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Leipzig, Vodafone Park'ta sesten etkilenen Werner'i kontrole sokuyor

RB Leipzig, Beşiktaş maçında atmosferden etkilenen Timo Werner'i bir dizi sağlık kontrollerine sokmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'ın Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında Timo Werner'in oyundan çıkmasının yankıları sürüyor. Vodafone Park'taki sesten etkilenerek 32. dakikada oyundan çıkan ve yerini Klostermann'a bırakan Alman golcüyü kulübü bir dizi teste sokmaya hazırlanıyor.
 
RB Leipzig cephesi, oyuncunun sesten rahatsız olarak nefes alamadığını söylemesinin ardından, problemin aşırı efordan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak amacıyla Werner'i sağlık kontrollerine sokacak ve sonuca göre genç forvete tıbbi müdahale uygulanacak. 21 yaşındaki golcünün probleminin psikolojik olabileceği de vurgulanırken, oyuncunun son durumunun detaylı araştırmanın ardından belli olacağı belirtiliyor.
 
"NEFES ALAMADIĞINI SÖYLEDİ"
 
RB Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl yaptığı açıklamada, "Werner oyun içinde bir sorun yaşadı ve dinlenmek istedi. Nefes alamadığını söyledi ama şu anda durumu iyi" ifadelerini kullanmıştı.
 
Timo Werner'in yaşadığı olay ile birlikte Vodafone Park'taki atmosfer dünyanın dört bir yanında da gündeme oturdu. Avrupa basını, Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosfere methiyeler düzdü.
 
Sporx

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