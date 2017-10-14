Leipzig'in teknik direktörü Ralph Hasenhüttl: Şenol Güneş'e sağır olmadığı için saygı duyuyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta grup maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2-0 kaybeden RB Leipzig'in teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, karşılaşmayla ilgili olarak açıklamalar yaptı. Deneyimli çalıştırıcı atmosferin şaşırtıcı olduğunu vurgularken " Şenol Güneş'e sağır olmadığı için saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Alman basınına konuşan Hasenhüttl, "İstanbul'da yaşadıklarımız gerçekten aşırıydı. Monaco ya da Porto'da böyle bir atmosfer olmayacak. Orası, Avrupa standartlarında değil. En gürültülü stadyumlar, İstanbul'dakinin yanında hiçbir şey!" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosferden etkilenen Hasenhüttl, "Vodafone Park'taki atmosfer sağır edici. Hatta ağır bir gürültü. Böyle bir atmosferde genç takım olarak oynamak hiç de kolay değildi. Rövanşı evimizde oynayacağımız için daha farklı olacağını düşünüyorum." dedi.

Hasenhüttl, "İstanbul'daki atmosfer eğlenceli miydi?" sorusuna "0-0'a kadar eğlenceliydi! 140 desibelde oyuncularıma bir şeyler aktarabilmeyi hayal edemiyorum. Bu, gerçekten bir teknik direktör için çok zor. Şenol Güneş'e hala sağır olmadığı için saygı duyuyorum. - Gülerek-" cevabını verdi.