Lemi Çelik: Talisca large ise Belhanda ancak small olur

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Sözcü Gazetesi yazarlarından Lemi Çelik, Beşiktaşlı futbolcu Medel'i eleştirdi.

Medel'in Beşiktaş'ta oynayabilecek bir futbolcu olmadığını ifade eden Çelik; "Defalarca yazdığım gibi Medel, Beşiktaş'ta oynayabilecek bir futbolcu değil. Çok sıradan, fazlasıyla ağır ve takımını her an yakacak bir görüntüde. İnanın ben şu halimle sahaya çıksam Medel kadar oynarım. Bu futbolcunun performansı tüm takıma bedel. Tolgay'ı da olumsuz etkiledi. Oğuzhan ve Atiba'nın en iyi yaptığı iş olan topu çabuk öne oynama ve oyunun yönünü hızlı şekilde değiştirme görevlerini bu ikili Medel yüzünden gerçekleştiremedi" dedi.

Talisca ile Belhanda'yı da kıyaslayan Çelik şu sözleri kaleme aldı; "Önceki günkü yazımda belirttiğim gibi Talisca large ise Belhanda ancak small olur. Bunun ispatını dün yine görmüş olduk. Talisca merkezden her aldığı topta rakibini eksiltti, derinlemesine mükemmel paslar verdi. Merkezden yaptığı verkaçlarla da müthiş bir gol attı. Yetmedi, Lens'in golünde asisti yaptı. Türkiye'nin ofansif orta saha olarak en iyisi olduğunu gösterdi. Buradan Fikret Orman'a sesleniyorum, bir an önce Brezilyalı futbolcunun bonservisini alsın. Talisca'yı yurtdışından önemli takımlara kaptırmadan bu işi bitirsin"