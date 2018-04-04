Lens, Beşiktaş'ta bir türlü olmuyor

Jeremain Lens sezon başında Beşiktaş'ın "Fenerbahçe'ye golü" olarak değerlendiriliyordu. Geçen sezonu sarı-lacivertlilerde kiralık geçiren ve iyi de bir performans sergileyen Hollandalı oyuncudan beklenti büyüktü. Kanatlarda Quaresma ve Babel ile forma rekabetine girecekti. Hatta sezon başında teknik direktör Şenol Güneş'in yeteri kadar şans vermediği konusunda eleştiriler vardı. Zaman Güneş'i haklı çıkardı. Çünkü o Lens şans verildiğinde bile bunu kullanamadı.

Hatta Ricardo Quaresma'nın 5 maçlık cezalı döneminde dahi 11'de tercih edilen değil kulübede olan stepne futbolcu konumuna düştü. Sebebi ise istenilen düzeyde olmaması, süre aldığında beklentilerin çok uzağında kalması ve siyah-beyazlıların takım oyununun bir parçası h,line gelememesi.

FİKRET ORMAN'IN NAZARLIĞI

Her ne kadar yönetim 5 yıllık anlaşmayı düşünerek oyuncunun süre almasını, takıma katkı yapmasını istese de Lens istatistikleriyle ve sahadaki görüntüsüyle buna cevap veremiyor. H,liyle Şenol Güneş de sezon başında da soğuk baktığı öğrencisini kazanamadığı için takım içinden alternatif kanat organizasyonlarına giriyor. Bazen Talisca kanada kayıyor bazen sol bek orijinli Caner veya Adriano önde oynuyor. Fikret Orman yönetimi transferde çok başarılı bir görüntü sergilese de Jeremain Lens, olumlu ve pozitif verilerin nazarlığı gibi duruyor ve hayal kırıklığı oluşturmaya devam ediyor.

(Türkiye)