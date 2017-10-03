Lens: O pozisyon sırasında kaleye vurmanın daha doğru bir tercih olduğunu düşündüm

Ricardo Quaresma'nın kart cezalısı olması sebebiyle Pazar günü Vodafone Park'ta oynanan Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Jeremain Lens, Bordo- Mavililer'in filelerini 1 kez havalandırmıştı.

Ancak maç sonunda daha çok kaçırdığı pozisyonla ilgili olarak gündeme gelen Hollandalı futbolcu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "O pozisyon sırasında kaleye vurmanın daha doğru bir tercih olduğunu düşündüm. Ama auta gitti. Dönen top da gol oldu. Bu duruma çok üzüldüm. Fakat ilerleyen haftalarda toparlanacağız" dedi.

(Sporx)