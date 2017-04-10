Tayfun Bayındır: Fenerbahçe Lens ile anlaşmaya vardı

Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Jeremain Lens transferiyle ilgili son dakika gelişmesini açıkladı.



Sporsel'in canlı yayınına katılan Bayındır, Fenerbahçe'nin Lens transferi için Sunderland ile prensipte anlaştığını belirtti.

LENS: FENERBAHÇE'DE UZUN YILLAR DEVAM ETMEK İSTERİM

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Lens kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istediğini tekrarladı. İngiliz ekibi Sunderland ile 2 sezon daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan yıldız futbolcu, “Gelecekte ne olacağı bana bağlı değil. Fenerbahçe’de mutluyum ve umarım uzun yıllar burada olmaya devam ederim” diye konuştu.



Jeremain Lens, Süper Lig’de 4. kez ağları salladı. 19 lig maçında 11 kez de asist yapan Hollandalı yıldız toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı.