Lens, Türkiye'de başka takımda oynayacak mı?

Fenerbahçe-Akhisar maçının ardından Jeremain Lens, hem mücadeleyi hem de transferini yorumladı.

İşte Jeremain Lens'in sözleri:

"Skordan ötürü ömutluyuz. Galibiyete ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Rakiplerimize yakın olabilmek için önem taşıyan bir maça çıktık. Gerekeni yaptık skor anlamında. Zorlu bir maçtı. Akhisar iyi hazırlanıp gelmiş, planları vardı. Ne yapmak istediklerini biliyorlardı. İlk yarı bizim için zorlu bir devre oldu. Gol atmak için rakibimizi zorladık. İhtiyacımız olan gol, rakibin kendi kalesine attığı golle geldi."

FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR MU?"

"Bu durum bana bağlı değil. Geleceğimde neler olacak, bana bağlı değil. Sunderland ile 2 yıllık kontratım daha var. Yazın neler olacak bilemiyorum. Belki 1 yıl, belki daha fazla süre Fenerbahçe'de kalabilirim."

TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIMDA OYNAR MI?

"Gazetelerde çok fazla şey yazıyorlar. Bu sezon Fenerbahçe'de oynuyorum. Gelecekte de oynamak isterim ama ileride ne olur bilemiyorum."