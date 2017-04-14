Lens Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro istedi
Yıldız futbolcu Jeremain Lens'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe 'Yıllık 4 milyon euro isterim' teklifiyle karşı karşıya kalınca işin rengi değişti.
- Açık Mert Korkusuz
Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda tutmak istediği Jeremain Lens'in transferinde oldukça zorlanıyor. Bir taraftan Sunderland'i kiralama teklifiyle ikna etmeye çalışan sarı-lacivertliler, diğer taraftan ise takımda kalmak isteyen Hollandalı yıldızla görüşmelerini sürdürüyor.
Tecrübeli futbolcu, Fener yönetiminden, yıllık ücretinde arttırım yapılmasını istiyor. Jeremain Lens'in, yönetime, “Van Persie kadar olmasa da en azından savunmadaki yabancı oyuncular kadar ücret almak istiyorum” dediği öğrenildi.
Hollandalı yıldızın, Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon Euro istediği belirtildi. UEFA'yla yaptığı anlaşma nedeniyle maaş bütçesinde de kısıtlamaya gidecek olan Fenerbahçe, Lens'i kadroda tutmak için tüm şartlarını zorlayacak.
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