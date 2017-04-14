Lens Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro istedi

Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda tutmak istediği Jeremain Lens'in transferinde oldukça zorlanıyor. Bir taraftan Sunderland'i kiralama teklifiyle ikna etmeye çalışan sarı-lacivertliler, diğer taraftan ise takımda kalmak isteyen Hollandalı yıldızla görüşmelerini sürdürüyor.

Tecrübeli futbolcu, Fener yönetiminden, yıllık ücretinde arttırım yapılmasını istiyor. Jeremain Lens'in, yönetime, “Van Persie kadar olmasa da en azından savunmadaki yabancı oyuncular kadar ücret almak istiyorum” dediği öğrenildi.

Hollandalı yıldızın, Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon Euro istediği belirtildi. UEFA'yla yaptığı anlaşma nedeniyle maaş bütçesinde de kısıtlamaya gidecek olan Fenerbahçe, Lens'i kadroda tutmak için tüm şartlarını zorlayacak.