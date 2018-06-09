Lens'in yeni adresi West Bromwich Albion

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Jeremain Lens'e, İngiltere'den bir teklif gelmesi an meselesi. Hollandalı oyuncu için, Giuliano Terraneo'nun Sportif Direktörlüğünü yaptığı West Bromwich Albion kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

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