Lens'in yeni adresi West Bromwich Albion
Fenerbahçe'de gösterdiği performansı Beşiktaş'ta sergileyemen ve gözden düşen Lens'e Ada'dan talip çıktı.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Jeremain Lens'e, İngiltere'den bir teklif gelmesi an meselesi. Hollandalı oyuncu için, Giuliano Terraneo'nun Sportif Direktörlüğünü yaptığı West Bromwich Albion kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
(Fotomaç)
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