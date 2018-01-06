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Lens'ten Arjen Robben'e gönderme!

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, vatandaşı Arjen Robben'e mesaj gönderdi.

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Beşiktaş'ın Hollandalı ismi Jeremain Lens, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştikleri Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arjen Robben'e seslendi.

Beşiktaş televizyonuna konuşan Lens, Robben'e 'Hazır ol' dedi ve şu sözleri kullandı;

''İstanbul'a, Beşiktaş'a gelmeye hazır ol. Bizim stadımızda patron biziz. Orada bizim borumuz öter.''

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