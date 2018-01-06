Lens'ten Arjen Robben'e gönderme!
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, vatandaşı Arjen Robben'e mesaj gönderdi.
Beşiktaş'ın Hollandalı ismi Jeremain Lens, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştikleri Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arjen Robben'e seslendi.
Beşiktaş televizyonuna konuşan Lens, Robben'e 'Hazır ol' dedi ve şu sözleri kullandı;
''İstanbul'a, Beşiktaş'a gelmeye hazır ol. Bizim stadımızda patron biziz. Orada bizim borumuz öter.''
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