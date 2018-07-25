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Leonard Kweuke'nin sözleşmesi feshediliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, 'Kweuke ile 2 milyon avro karşılığında sözleşmesinin feshi için anlaşmaya vardık. Resmi işlemler devam ediyor.' dedi.

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Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Leonard Kweuke'nin uzun yıllar kulübe hizmet ettiğini son yıllarda yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve  olaylar nedeniyle performansında iniş çıkışlar yaşadığına dikkat çekti.

Kweuke'nin kulüp için önemli bir isim olduğuna vurgu yapan Yardımcı,  "Her şeye rağmen ayrılıklar kaçınılmaz. Leonard Kweuke bu kulübe önemli katkılar  sağladı. Takımımızda lig ve kupada 120 maçta görev alırken 48 golle katkı verdi.  Halen kulüp tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu. Kweuke ve şehir onu  seviyor ama bazen ayrılıklar yaşanabiliyor." diye konuştu.

Futbolcu ve temsilcileri ile görüşmelerin yapıldığına değinen Yardımcı, "Belli bir noktaya geldik. Kweuke ile 2 milyon avro karşılığında  sözleşmesinin feshi için anlaşmaya vardık. Resmi işlemler devam ediyor. Resmi  işlemlerin tamamlanmasının ardından daha kapsamlı açıklama yapacağız. Kweuke  sonuç ne olursa olsun her zaman bu kulübe hizmet etmiş, taraftarın gönlünde taht  kurmuş çok değerli bir isim olarak yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Yardımcı, transfer çalışmalarında ise görüşmelerin devam ettiğinin  altını çizerek, Osmanlıspor Kulübü yöneticileri ile Musa Çağıran ve Umar  Aminu'nun kiralık olarak transferi için anlaştıklarını, futbolcularla son bir  görüşme yapılmasının ardından resmiyete dökmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

(AA)

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