Leonardo Jardim: Buradaki atmosfer bizi çok etkiledi

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile 1-1 berabre kalan Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş taraftarının maça etkisinin büyük olduğunu itiraf eden Jardim "Berabere kaldığımız için üzgünüz, ama iyi oynadık. Kazanmak için fırsatlar yakaladık, ama değerlendiremedik. Buradaki atmosfer etkiledi onları. Böylesine bir atmosfer onlara pozitif yansıdı, seyircinin iyi bir maç olmasında etkisi oldu"