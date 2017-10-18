Leonardo: Nasri ile Eto'o arasında sorun yok

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Antalyaspor’da Teknik Direktör Leanordo Araujo, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nden basın toplantısını düzenledi. Takımın başında çıktığı iki maçta iki mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Leanordo Araujo, mağlubiyetlerden gelecek adına pozitif kazanımlar çıkardıklarını kaydetti.

Ligde hak ettikleri yere gelmek için çalışmaya devam ettiklerini belirten Leanordo Araujo, “Gelecekte pozitif ve başarılı bir sonuç elde edeceğiz. Sezonun başında değil ilerleyen haftalarda geldim. Bu da adaptasyon sorunu getiriyor. Başta başlamış olsaydım bu süreci çabuk atlatır ve takıma hakim olurdum. Bu süreci çabuk atlatmak için birlikte çalışıyoruz ve pozitif şekilde devam edeceğiz” dedi.

“İki maçta 6 gol yedik”

İki maçta 6 gol yediklerini aktaran Leanordo Araujo, "Bunlar bireysel hata ve duran toplardan oldu. İki mağlubiyette ilk dakikalarda yediğimiz 4 gol var. Frikik ve kornerden yedik. Göztepe maçında da duran toptan gol yedik. Defansif hatalarımız var ama bunun üzerine çalışıyoruz" diye konuştu.

"Düşme potasından çıkacağız"

Çalıştırdığı hiçbir takımın küme düşme potasında yer almadığını kaydeden Araujo, "İlk defa başıma geliyor. Bu da baskıyı arttırıyor. Antalyaspor kaliteli ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Bu oyuncularla ligde 17. sırada olmayı hak etmiyoruz. Bu baskıyı kaldıracak oyuncularımız var. Bu atmosferde baskı var. İlk olarak ligde bu potadan takımı çıkararak, üst sıralarda olmak için gayret göstereceğiz. Sakat oyuncularımız var ve bu oyuncularımız takıma katılmak durumunda. Olumlu şekilde ilerliyoruz. Aldığımız sonuç ve sarf ettiğimiz performansın gelecek adına olumlu ve pozitif olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Menez’in uzun bir sakatlık döneminden geldiğini dile getiren Leanordo Araujo, Göztepe maçında defansif anlamda olmasa dahi gol pozisyonlarında etkili olduğunu kaydetti.

Araujo, yedek kulübesinden gelen oyuncuların takımı atak anlamında hareketlendirdiğini belirterek, bunun da gelecek adına önemli olduğunun altını çizdi.

“Kasımpaşa organize bir takım”

Bu haftaki rakipleri Kasımpaşa’nın organize bir takım olduğunu ifade eden Leanordo Araujo, “Sezona iyi sonuçlarla başladılar. Sonradan kötü sonuçlar aldılar, onların da iyi oyuncuları var. Ama organize olan bir takıma karşı oynayacağız” dedi.

"Sandro söz verdi"

Göztepe maçında Sandro’nun kırmızı kartla oyun dışı kalmasını da değerlendiren Leanordo Araujo, sakatlıktan gelen oyuncuların oynama eksikliğinden dolayı böyle hatalarının olabildiğini, kendisinin böyle hataların bir daha olmayacağının sözünü verdiğini aktardı.

Taraftarın maça ilgisinden ve takımı ateşlemesinden memnun olduğunu dile getiren Araujo, takımın camianın istediği seviyeye en kısa zamanda geleceğini vurguladı.

"Eto'o ile Nasri arasında sorun yok"

Eto’o ile Nasri arasında ne saha içinde ne saha dışında herhangi bir sorunun olmadığını kaydeden Leanordo Araujo, "Göztepe maçında takımın oyunu gereği Nasri geride, Eto’o ileride oynadı. Nasri’nin defansa destek vermesini istedim. Doğal olarak aralarındaki pas trafiği azalıyor. Bu tür şeyler o maçlıktı. Kesinlikle aralarında bir sorun yok. Hiçbir futbolcu sahaya kaybetmek için çıkmaz. Bu tür oyuncular ve benim gibi insanlar maçı kazanmak ister. Saygı ve gururla alakalı bir durum böyle bir şey yok takımımızda. Birçok takım çalıştırdım ama buradaki arkadaşlık ve oyuncu grubunun iletişimi hiçbir takımda bu kadar güzel değildi. Burası tam bir cennet. Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımlar dahil böyle bir ortam yoktu" diye konuştu.

Çalıştırdığı her takımın iyi bir takım olduğunu ifade eden Leanordo Araujo, takımında pozisyon olarak eksik oyuncu olmadığını, iyi yolda olduklarını alacakları galibiyetlerle göstereceklerini vurguladı.