Letonya Karadağ'ı 100-68 mağlup ederek çeyrek finalde Slovenya'nın rakibi oldu 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Letonya ile Karadağ Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Letonya, mücadeleyi 100-68 kazandı ve çeyrek finalde Slovenya'nın rakibi oldu.