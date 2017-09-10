Letonya Karadağ'ı 100-68 mağlup ederek çeyrek finalde Slovenya'nın rakibi oldu
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Letonya ile Karadağ Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Letonya, mücadeleyi 100-68 kazandı ve çeyrek finalde Slovenya'nın rakibi oldu.
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Letonya ile Karadağ Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Letonya, mücadeleyi 100-68 kazanarak çeyrek finalde Slovenya'nın rakibi oldu.
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