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Letonya Karadağ'ı 100-68 mağlup ederek çeyrek finalde Slovenya'nın rakibi oldu

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Letonya ile Karadağ Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Letonya, mücadeleyi 100-68 kazandı ve çeyrek finalde Slovenya'nın rakibi oldu.

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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Letonya ile Karadağ Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
 
Letonya, mücadeleyi 100-68 kazanarak çeyrek finalde Slovenya'nın rakibi oldu.

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