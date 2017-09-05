Letonya, Rusya'yı 15 sayı farkla 84-69 mağlup etti

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu karşılaşmasında Letonya, Rusya'yı 84-69 yendi.

Letonya, gruptaki 4. maçında 3. galibiyetini elde ederken, Rusya ise ilk yenilgisini almış oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf olan Letonya, iyi savunma yapıp, Smits, Porzingis ve Timma'nın sayılarıyla 5. dakikayı 8-4 önde geçti. Kurbanov ve Mozgov'un skor üretmeye başlamasıyla oyunu dengeleyen Rusya, 7. dakikada 9-8 üstünlük yakalarken, çeyreği de 15-12 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Dairis Bertans'ın basketleriyle hareketlenen Letonya, 13. dakikada 20-20 eşitliği sağlasa da bu oyununu devam ettiremedi. Fridzon, Lubkov, Khvostov ve Mozgov'la skorer bir oyun ortaya koyan Rusya, 17. dakikada farkı 11 sayıya (37-26) çıkardı. Letonya, en etkili ismi Porzingis'in bu bölümde dördüncü faulüne ulaşmasıyla uzun rotasyonunda sıkıntıya girerken, Rusya devreyi 44-34 galip durumda kapattı.

Rusya üçüncü çeyrekte tutuk bir oyun sergilerken, savunmasını sertleştiren Letonya, Strelnieks, Smits, Porzingis ve Timma'nın sayılarıyla kontrolü ele alıp, 28. dakikada 52-50 öne geçti. Rusya, Dmitrii Kulagin'in son saniye basketiyle dördüncü periyoda girilirken skora 52-52 eşitliği getirdi.

Son çeyreğe iyi başlayan taraf olan Letonya, iyi savunmasıyla Rusya'ya kolay şansı tanımadı. Meiers, Peiners, Davis Bertans ve Timma'nın sayılarıyla etkili oyununu sürdüren Letonya, 38. dakikada 13 sayılık farka ulaştı: 77-64. Üstün oyununu son bölüme de taşıyan Letonya, müsabakadan 15 sayı farkla 84-69 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Marek Cmikiewicz (Polonya), Manuel Mazzoni (İtalya), Aleksandar Milojevic (Makedonya)

Rusya: Khvostov 3, Dmitrii Kulagin 2, Shved 21, Ivlev, Vorontsevich 4, Mozgov 16, Kurbanov 5, Zubkov 7, Fridzon 5, Antonov 6, Mikhail Kulagin

Letonya: Dairis Bertans 8, Strelnieks 9, Timma 22, Smits 11, Porzingis 11, Blums, Davis Bertans 9, Meiers 10, Janicenok, Peiners 4

1. Periyot: 15-12, Devre: 44-34, 3. Periyot: 52-52

5 Faulle Çıkanlar: 25.01 Vorontsevich, 39.04 Fridzon (Rusya), 38.33 Porzingis (Letonya)