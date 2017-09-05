Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Letonya, Rusya'yı 15 sayı farkla 84-69 mağlup etti

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Letonya, Rusya'ya son periyottaki etkili oyunuyla ilk mağlubiyetini tattırdı: 69-84.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu  karşılaşmasında Letonya, Rusya'yı 84-69 yendi.
 
Letonya, gruptaki 4. maçında 3. galibiyetini elde ederken, Rusya ise  ilk yenilgisini almış oldu.
 
Karşılaşmaya iyi başlayan taraf olan Letonya, iyi savunma yapıp,  Smits, Porzingis ve Timma'nın sayılarıyla 5. dakikayı 8-4 önde geçti. Kurbanov ve  Mozgov'un skor üretmeye başlamasıyla oyunu dengeleyen Rusya, 7. dakikada 9-8  üstünlük yakalarken, çeyreği de 15-12 önde bitirdi.
 
İkinci çeyrekte Dairis Bertans'ın basketleriyle hareketlenen Letonya,  13. dakikada 20-20 eşitliği sağlasa da bu oyununu devam ettiremedi. Fridzon,  Lubkov, Khvostov ve Mozgov'la skorer bir oyun ortaya koyan Rusya, 17. dakikada  farkı 11 sayıya (37-26) çıkardı. Letonya, en etkili ismi Porzingis'in bu bölümde dördüncü faulüne ulaşmasıyla uzun rotasyonunda sıkıntıya girerken, Rusya devreyi  44-34 galip durumda kapattı.
 
Rusya üçüncü çeyrekte tutuk bir oyun sergilerken, savunmasını  sertleştiren Letonya, Strelnieks, Smits, Porzingis ve Timma'nın sayılarıyla  kontrolü ele alıp, 28. dakikada 52-50 öne geçti. Rusya, Dmitrii Kulagin'in son  saniye basketiyle dördüncü periyoda girilirken skora 52-52 eşitliği getirdi.
 
Son çeyreğe iyi başlayan taraf olan Letonya, iyi savunmasıyla Rusya'ya  kolay şansı tanımadı. Meiers, Peiners, Davis Bertans ve Timma'nın sayılarıyla  etkili oyununu sürdüren Letonya, 38. dakikada 13 sayılık farka ulaştı: 77-64.  Üstün oyununu son bölüme de taşıyan Letonya, müsabakadan 15 sayı farkla 84-69 galip ayrıldı.
 
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Marek Cmikiewicz (Polonya), Manuel Mazzoni (İtalya),  Aleksandar Milojevic (Makedonya)
Rusya: Khvostov 3, Dmitrii Kulagin 2, Shved 21, Ivlev, Vorontsevich 4,  Mozgov 16, Kurbanov 5, Zubkov 7, Fridzon 5, Antonov 6, Mikhail Kulagin
Letonya: Dairis Bertans 8, Strelnieks 9, Timma 22, Smits 11, Porzingis  11, Blums, Davis Bertans 9, Meiers 10, Janicenok, Peiners 4
1. Periyot: 15-12, Devre: 44-34, 3. Periyot: 52-52
5 Faulle Çıkanlar: 25.01 Vorontsevich, 39.04 Fridzon (Rusya), 38.33  Porzingis (Letonya)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yargıtay Başkanı Cirit: Kanun kaçaklarını himaye eden devletler hukuka saygı duymalı, kaçaklar iade edilmelidir

Yargıtay Başkanı Cirit: Kanun kaçaklarını himaye eden devletler hukuka saygı duymalı, kaçaklar iade edilmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA