Levent Açıkgöz: Yeni bir teknik adam gelecek

Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Galatasaray'ın iç sahada çok etkili bir takım olduğunu bildiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Açıkgöz, "İç sahada bol pozisyon üreten bir takım Galatasaray. Kendi yarı alanımızı kalabalık tutup bulduğumuz toplarla hızlı hücum yaparız diye düşündük. Maçın başında Torje ve Yatabare'yle değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu. Sonrasında da 2. golü kalemizde gördük. Seleznyov'u oyuna aldıktan sonra daha dengeli oldu oyun. Bundan sonra da Galatasaray'ın etkili isimleri ataklarını çok yapamadı. İkinci yarıda Galatasaray yine çok etkili gelmeye başladı. Bu süreçte pozisyonlarını kestik ve penaltıyı bulduk. Ancak 2-2'den sonra skoru koruyamadık. Topu dışarı atabilsek pozisyonu bertaraf edebilecektir. Maicon'un önünde kaldı ve bu oyuncu da pozisyonu değerlendirdi. Bizim için önemli bir maçtı. Erkan hocamız istifa etti ve yeni bir teknik adam gelecek. 5 puanımız vardı. Buradan alacağımız puanlarla lige daha iyi başlayabilirdik ancak burada oynanan oyun bizi umutlandırdı. Yeni hocamızla daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"POZİSYONLARA HERKES KENDİ AÇISINDAN BAKAR"

Basın toplantısı sırasında hakemle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Levent Açıkgöz, "Her maçtan sonra pozisyonlar ve hakem hataları tartışılır. İlk yarıdaki pozisyon bize göre penaltı ama vermedi. Penaltıyı vermediyse ve skor da 3-2'yse yapacak bir şey yok. Bizim pozisyonda da kendi açımızdan bakınca penaltı deriz, rakip değil der. Sonuçta yapacak bir şey yok. Penaltı ya da değil, biz önümüzdeki hafta oynanacak olan Kayserispor maçına hazırlanacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

(İHA)