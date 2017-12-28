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Levent Nazifoğlu'ndan Dursun Özbek açıklaması

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Levent Nazifoğlu, genel kurul sürecini TRTSPOR'a değerlendirdi. Nazifoğlu, Başkan Dursun Özbek'in herkesi kucaklayacak bir yönetim listesi hazırlaması gerektiğini söyledi.

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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Levent Nazifoğlu, genel kurul sürecini TRTSPOR'a değerlendirdi. Nazifoğlu, Başkan Dursun Özbek'in herkesi kucaklayacak bir yönetim listesi hazırlaması gerektiğini söyledi.

''Eğer Galatasaray'ı kucaklayacak bir yönetim kurmazsa...''

''Fatih Terim, Florya'yı bu kaotik ortamdan kurtarabilir. Onları yönetimden izole edebilir. Futbolcuları bundan uzak tutar o, tecrübesi var. Dursun Özbek ile sıkıntılı günlerimiz de oldu ama Dursun Özbek'in şöyle bir özelliği var, Galatasaray'ın başarısı onun başarısı demek. Ama eski istifalar, yönetim kurulundaki sayının kritik olması onun elini kolunu bağladı. Eğer Galatasaray'ı kucaklayacak bir yönetim kurmazsa 1 seneden fazla kalacağını sanmıyorum''

''Ucuz transferlere yöneldik''

"Benim dönemimdeki transferlere Galatasaray'ın bütçesi yoktu ve ucuz transferlere yöneldik. Elit futbolculara para versek bile oynamak istemiyorlardı. Cavanda, De Jong, Emrah Başsan ve Sigthorsson transferlerine ben çok karşı çıktım. Ben alınsın alınmasın diye mücadele veriyorum. Cavanda'nın imza töreninde inşallah iyi performans yakalar dedim. Bunlar yanlış transferlerdi''

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