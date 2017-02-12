Levent Nazifoğlu'ndan Riekerink ve istifa açıklaması

Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı takımın 2-1 kaybettiği Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Levent Nazifoğlu, taraftarın protestolarının normal olduğunu söylerken, Jan Olde Riekerink ile ilgili sorulan istifa sorusuna da yanıt verdi.

İşte Levent Nazifoğlu'nun maç sonu yaptığı açıklamalar...

''Protesto her zaman normaldir. Ama maç bittikten sonra bu protestoyu yaparsak, sonuçta takıma zarar veriyor. Tabii ki haklıdırlar. Yönetimi de hocayı da futbolcuları da protesto edebilirler. Çok önemli bir haftaydı bizim için. Bu haftayı yok sayıyoruz ama önümüzdeki maçlara bakacağız.''

''Maalesef yüksek stoperlerimiz yok. Devre arasında çok uğraştık ama takımları bırakmadı. Yüksek stoper almak lazım. Şu andaki durum bu.''

LEVENT NAZİFOĞLU'NDAN RIEKERNK VE İSTİFA SÖZLERİ...

''Hocanın değişmesiyle ilgili şu an, kim gelecek mesela? Hocanın değişmesini ön görmememizin nedeni yarardan çok zarar vereceğidir. Yeni gelecek hoca da bize 3-4 hafta kaybettirecektir. Sizler gibi bizler de taraftarız. Muhtelif alternatifleri tabii ki konuşuyoruz. Hoca ile böyle bir görüşme yapmadık.''

''Maalesef takımımız Wesley'e çok alışmış. O olmadığında takım bocalıyor. Selçuk'un da olmaması eklenince sorumluluğu alacak kişi bulamadık. Tolga'nın da bir haftalık idman şansı oldu ve kuvvetli bir şekilde göremedik. Top kazanamadık. Karşı takım da çok hırslıydılar. Wesley olmadığı zaman takımın görüntüsü bu oluyor.''

''Hakemi bu pozisyonda çok fazla eleştiremem. Karabük maçındaki gibi bir şey söyleyemem.''

''Biz her hafta gelen 2 ortayı gol yersek, şampiyon falan olamayız. Bu kadar basit.''

''Takım maalesef belli bir yaşın üzerinde. Her hafta biri iyileşiyor, biri sakatlanıyor. Sene sonuna kadar da böyle devam edecek.''