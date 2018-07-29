Lewandowski, Real Madrid'e transferi için anlayış bekliyor

MARCA'da çıkan haberde; Lewandowski'nin Bayern Münih yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve Real Madrid'e transfer olmak istediğini, bu yaz kendisine bu iznin verilmesi için baskı yaptığı yazıldı. 30 yaşındaki yıldız oyuncun, bu transfer için kariyerinde son fırsat olduğu ve anlayış beklediği belirtildi.

Bayern Münih Başkanı Uli Höeness'in bu isteğe, "Hayır" dediği, Karl-Heinz Rummenigge'nin ise oyuncuya anlayışlı yaklaştığı bilgisi verildi.

Real Madrid'in Cristiano Ronaldo sonrası, üst düzey bir golcü arasa da transfer piyasasındaki rakamlar nedeniyle temkinli davrandığı ve Lewandowski için makul bir fiyat düzeyini arayacağı ifade edildi.

2014 yazında Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e bonservissiz olarak transfer olan Lewandowksi, Bundesliga'da oynadığı 257 maçta 180 gol atıp 51 asist yaptı.

(Sporx)