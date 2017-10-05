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Lewandowski'nin milli takım formasıyla 50. golünü atıp tarihe geçtiği maçta Polonya Ermenistan'ı 6-1 yendi

2018 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Polonya, Ermenistan'ı 6-1 mağlup etti.

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Maça hızlı başlayan Polonya, 2. dakikada Grosicki ile öne geçti. 18. dakikada ağları havalandıran yıldız oyuncu Lewandowski farkı 2'ye çıkardı. 25. dakikada bir kez daha sahneye çıkan golücü isim skoru 3-0 yaparken, milli takımdaki gol sayısını 49'a çıkardı ve Polonya tarihinin en golcü ismi olmayı başardı.

Ermenistan  39. dakikada Hambardzumyan'ın golüyle durumu 3-1'e getirdi. 2. yarıda gollerine devam eden Polonya 58. dakikada Blaszczykowski, 64. dakikadada atığı golle hat-trick yapan ve milli formayla 50. golünü atan Lewandowski ile durum 5-1 yaptı. skoru ise 89. dakikada attığı golle Wolski belirledi.

9 maç sonunda puanını 22 yapan ve liderliğini sürdüren Polonya, Karadağ-Danimarka maçının berabere bitmesi halinde bitime 1 maç kala Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyecek. Gruptaki 7. yenilgisini alan Ermenistan ise 6 puanla 5. sırada kaldı.

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