Lewandowski'nin milli takım formasıyla 50. golünü atıp tarihe geçtiği maçta Polonya Ermenistan'ı 6-1 yendi

Maça hızlı başlayan Polonya, 2. dakikada Grosicki ile öne geçti. 18. dakikada ağları havalandıran yıldız oyuncu Lewandowski farkı 2'ye çıkardı. 25. dakikada bir kez daha sahneye çıkan golücü isim skoru 3-0 yaparken, milli takımdaki gol sayısını 49'a çıkardı ve Polonya tarihinin en golcü ismi olmayı başardı.

Ermenistan 39. dakikada Hambardzumyan'ın golüyle durumu 3-1'e getirdi. 2. yarıda gollerine devam eden Polonya 58. dakikada Blaszczykowski, 64. dakikadada atığı golle hat-trick yapan ve milli formayla 50. golünü atan Lewandowski ile durum 5-1 yaptı. skoru ise 89. dakikada attığı golle Wolski belirledi.

9 maç sonunda puanını 22 yapan ve liderliğini sürdüren Polonya, Karadağ-Danimarka maçının berabere bitmesi halinde bitime 1 maç kala Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyecek. Gruptaki 7. yenilgisini alan Ermenistan ise 6 puanla 5. sırada kaldı.