Lewis Hamilton Dünya Şampiyonu oldu!
2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda İngiliz pilot Lewis Hamilton, Meksika'da 4. şampiyonluğunu ilan etti.
2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı Meksika Grand Prix'sinde 9. olan Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, sezonu şampiyon tamamlamayı garantiledi.
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