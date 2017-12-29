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Liberya'da George Weah devlet başkanlığına seçildi

Batı Afrika ülkesi Liberya'da iki gün önce düzenlenen devlet başkanlığı seçimi, eski futbol yıldızı George Weah'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

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Yaklaşık 2,1 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 26 Aralık'ta  devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu düzenlendi.

Liberya Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) Başkanı Jerome Korkoya yaptığı  açıklamada, Weah'ın oyların yüzde 61,5'ini aldığını, eski Devlet Başkanı  Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai'nin ise yüzde 38,5'te kaldığını belirtti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Weah'ı destekleyenler  araçlarıyla ve ellerinde taşıdıkları bayraklarla caddelerde kutlama yapıyor.

Seçimin 10 Ekim'deki ilk turunda, 20 adayın arasında muhalefetin adayı  Weah ve iktidar partisinin adayı Boakai ikinci tura kalmıştı.

Weah,  2005'teki devlet başkanı seçimine kuruculuğunu üstlendiği  Demokratik Değişim Kongresi'yle katılmış ancak kazanamamıştı.

Afrika'nın yetiştirdiği en büyük futbolcu

Futbol kariyerine 1981'de başlayan Weah, 60 kez Liberya milli takım  formasını giydi. Weah, 1994-1995 sezonunda Paris Saint-Germain takımında 96 maçta  32 gol atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu.

1989, 1994 ve 1995'te "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödüllerini, 1995'te  de Avrupa'da "Yılın Futbolcusu" ödülünü kazan ilk Afrikalı futbolcu Weah, 1996'da  "FIFA Fair Play" ödülünü ve 1998'de "Yüzyılın Afrikalı Oyuncusu" seçilerek  Afrika'nın yetiştirdiği en büyük futbolcu olarak tarihe geçti.

Weah, 1995-1996 sezonunda İtalya'nın AC Milan kulübünde oynarken FIFA  tarafından "Yılın Futbolcusu" seçildi ve böylece bu unvana layık görülen ilk  Afrikalı futbolcu oldu.

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