Lichtsteiner resmen Arsenal'de

Transfer döneminde adı Beşiktaş'la da anılan Stephan Lichtsteiner artık Arsenal'in başarısı için ter dökecek.

Juventus'la sözleşmesi sona eren İsviçreli sağ bek, İngiliz devi ile mukavele imzaladı. Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, imzanın ardından yaptığı açıklamada "Stephan, takımımıza büyük deneyim katacak. Kalitesi mükemmel bir oyuncu. Bizi saha içi ve saha dışında geliştirecek" dedi.