Trabzonspor - Beşiktaş: 3-4

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Medical Park Arena'da oynanan ve nefes kesen karşılaşmayı Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 4-3 kazandı.

Ev sahibi Trabzonspor'un gollerini 25. dakiakda Okay Yokuşlu, 63. dakikada Castillo, 65. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 4. dakikada Cenk, 55. dakikada Aboubakar, 74. dakikada Talisca ve 90+1. dakikada Atiba'dan geldi.

Bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş puanını 61 yaparken, Trabzonspor puanı 44 puanda kaldı. Bordo-mavili ekip 2017 yılında ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise gelecek hafta ligde Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı kadrosuna göre 4 oyuncu değişikliği yaptı. Yanal, cezası nedeniyle geçen hafta takımda yer alamayan Yusuf Yazıcı, Pereira ve Uğur Demirok'u Beşiktaş maçında sahaya sürdü. Cezalı N'Doye, Beşiktaş karşısında forma giyemedi. Bu futbolcunun yerine Kolombiyalı futbolcu Rodallega 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta ligde 3-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11'ine, Trabzonspor mücadelesinde de görev verdi.

DERBİ GOLLE BAŞLADI! 4. DAKİKADA CENK TOSUN SAHNEDE

Gelişen Beşiktaş atağında Ryan Babel, ceza sahası dışının solunda topla buluştu. Babel, sol çizgiden koşu yapan Adriano'ya pasını çıkardı. Brezilyalı oyuncu aut çizgisine indikten sonra topu ceza sahasına ortaladı. Adriano'nun ortasında Cenk Tosun topu bekletmeden şık bir vuruşla kaleye gönderdi ve top ağlara gitti. Beşiktaş, 4. dakikada Cenk'in golüyle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, bu kez Talisca ile hücuma çıktı. Talisca ceza sahasına yaklaşırken, sol kanattan gelen Ryan Babel'e çıkardı. Babel kaleci Onur ile karşı karşıya pozisyonda pasını ceza sahasına giren Talisca'ya çıkardı ancak Trabzonspor savunmasında Durica araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

OKAY YOKUŞLU'DAN MÜKEMMEL BİR GOL! BERABERLİK GELDİ

Trabzonspor atağında Olcay ceza sahası dışında rakipleriyle mücadeleye girdi. Boşta kalan top Yusuf'ta kaldı. Yusuf ceza sahası önüne koşu yapan Okay Yokuşlu'ya topu gönderdi. Okay ceza yayından yaptığı çok sert ve düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. Trabzonspor, Okay'ın bu mükemmel golüyle Beşiktaş karşısında 25. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

CENK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ, QUARESMA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Cenk Tosun'un mücadelenin 32. dakikasında Onazi'ye yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi. Hakem Ali Palabıyık pozisyonda Cenk Tosun'a bir de sarı kart gösterdi. Cenk Tosun bu sarı kartla ligde gelecek hafta cezalı duruma düştü. Aynı dakika içerisinde Ricardo Quaresma'da sakatlığı nedeniyle kendini yere bıraktı. Saplık görevlilerinin müdahalesinden sonra Quaresma oyuna devam edemedi. Portekizli oyuncu yerine oyuna Vincent Aboubakar dahil oldu.

Mücadelenin ilk yarısında her iki ekip de başka gol bulamadı ve Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya bordo-mavili ekip daha etkili başladı. 46. dakikada gelişen atakta Castillo ceza sahasında topla buluştu. Castillo topu çekip sol ayakla kaleyi düşündü ancak Fabri topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

GOL YAĞMURU DEVAM EDİYOR! ÖNCE ABOUBAKAR SONRA RODALLEGA

Ceza sahasının sol dışında Oğuzhan, Babel'in pasında topu kontrol etti. Oğuzhan ceza sahasına koşu yapan Aboubakar'a çok şık bir pas gönderdi. Vincent Aboubakar rakibinin önünde topu kontrol edip şık bir hareketli döndü ve daha sonra bekletmeden yerden şutunu çekti. Aboubakar'ın şutunda top ağlarla buluştu. Siyah-beyazlı ekip bu golle Trabzonspor karşısında bir kez daha öne geçti ve skor 2-1'e geldi.

Karşılaşma yüksek tempo ile devam etti. 65. dakikada Trabzonspor hücum yönünün sol kanadından bir korner kazandı. Kazanılan korneri kullanmak için topun başına Yusuf Yazıcı geçti. Yusuf'un ortasında arka direğe doğru seken top Hugo Rodallega'nın dokunuşuyla ağlara gitti. 65. dakikada Rodallega'nın bu golüyle skor 3-2'ye geldi ve Trabzonspor maçta ilk kez öne geçti.

TRABZON'DA İNANILMAZ ŞEYLER OLUYOR! TALISCA VE RODALLEGA...

Mücadele yüksek tempoda devam ederken, Beşiktaş rakip ceza sahasının önünde, çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Kazanılan serbest vuruş için topun başına Talisca geçerken, Trabzonspor kalecisi Onur kalabalık bir baraj oluşturdu. Talisca, serbest vuruşta Onur'un kapattığı köşeye çok sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu. Talisca'nın 75. dakikada attığı bu golle skor 3-3'e geldi.

Trabzonspor'da santra yapmak için Rodallega topun başına geçti. Rodallega topu santrada doğrudan kaleye gönderdi ve Fabri'yi geçen top üst direkten oyun alanına geri döndü ve top Beşiktaş'a geçti.

Her iki teknik adam da 76. dakikada oyuncu değişikliklerine gitti. Beşiktaş'ta 76. dakikada Cenk Tosun kenara gelirken oyuna Necip dahil oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise Onazi'yi kenara alırken sahaya Aytaç Kara'yı sürdü.

UZATMA DAKİKALARDA ATIBA SAHNEYE ÇIKTI! 3 PUAN GELDİ

90+1. dakiakda Beşiktaş sağ kanattan Gökhan ile geldi. Gökhan Gönül ceza sahasına şık bir orta açtı. Atiba rakibinin önünde topa çok iyi gitti ve Atiba'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Beşiktaş 90+1. dakikada Atiba'nın golüyle skoru 4-3'e getiremyi başardı.

Trabzonspor son dakikalarda beraberlik için bastırsa da mücadelede başka gol olmadı. Nefes kesen mücadelenin 90 dakikası sonunda Beşiktaş, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmeyi başardı.