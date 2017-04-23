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Lider Beşiktaş'ın konuğu Adanaspor

Siyah-beyazlılar, ligin son sırasındaki rakibiyle yarın Vodafone Arena'da saat 20.00'de karşılaşacak.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, yarın sıralamanın son basamağında yer alan Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.
 
Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
 
Siyah-beyazlılar en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in Rize deplasmanından 1 puanla ayrılmasının ardından şampiyonluk yolunda puan farkını açma şansı elde etti.
 
Hafta içinde Fransa'nın Olympique Lyon takımına penaltılarla elenerek Avrupa defterini kapatan 61 puanlı Beşiktaş, Adanaspor'u mağlup ederse puan farkını 7'ye yükseltecek ve gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'le oynayacağı maça avantajlı gidecek.
 
Hutchinson, Tosic ve Atınç Nukan ceza sınırında
Beşiktaş'ta Adanaspor maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
 
Üçer sarı kartı olan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, Adanaspor maçında sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
 
Ligin 27. haftasında oynanan Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cenk Tosun, Adanaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. 

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