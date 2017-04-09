Ümraniyespor: 1 Yeni Malatyaspor: 0
PTT 1.Lig'de lider Yeni Malatyaspor'u evine davet eden Ümraniyespor, lideri tek golle geçmesini bildi.
TFF 1. Lig'in 27. hafta maçında zirvede bulunan Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 boyun eğdi. Lider, böylece 7 maç aradan sonra yenildi.
Evinde bu sezon başarılı sonuçlara imza atan Ümraniyespor'a zaferi getiren golü 81. dakikada Samet attı.
Bu sonuçla İstanbul ekibi puanını 44'e yükselterek play-off yolunda zirve yarışına tutundu. Evkur Yeni Malatyaspor ise 53 puanda kaldı.
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