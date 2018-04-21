Ligin alt tarafını karman çorman eden galibiyet! 0-3

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan Osmanlıspor ile Gençlerbirliği karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Osmanlıspor 26. dakikada Regattin'le 1-0 öne geçti ve ilk yarı böyle tamamlandı. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Osmanlı, 74. dakikada ilk golün sahibi Regattin'le bir gol daha buldu. Bu golden 3 dakikada sonra sahneye çıkan Serdar Gürler maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Böylece Osmanlıspor son derece kritik olan maçta 3 puanı 3 golle almış oldu.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 32'ye yükselterek 30 puanda kalan Gençlerbirliği'nin üzerine çıkmış oldu.