Ligin alt tarafını karman çorman eden galibiyet! 0-3
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan iki başkent ekibi Osmanlıspor ile Gençlerbirliği'nin karşılaştığı maçta gülen taraf 3-0'lık skorla Osmanlı oldu.
Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan Osmanlıspor ile Gençlerbirliği karşılaştı.
Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Osmanlıspor 26. dakikada Regattin'le 1-0 öne geçti ve ilk yarı böyle tamamlandı. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Osmanlı, 74. dakikada ilk golün sahibi Regattin'le bir gol daha buldu. Bu golden 3 dakikada sonra sahneye çıkan Serdar Gürler maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Böylece Osmanlıspor son derece kritik olan maçta 3 puanı 3 golle almış oldu.
Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 32'ye yükselterek 30 puanda kalan Gençlerbirliği'nin üzerine çıkmış oldu.
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