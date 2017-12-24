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Ligin flaş ekibi Kayserispor evinde Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildi

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Mücadeleye etkili başlayan Yeni Malatyaspor, ilk yarının son saniyesinde Boutaib'le öne geçti ve soyunma odasına önde gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Malatya ekibi deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor puanını 22'ye yükseltirken, Kayserispor 30 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Pereira'nın  pasında savunmanın arkasına sarkan Murat Yıldırım'ın ceza alanı içinde sol  çaprazdan attığı şutta kaleci Lung topu kornere çeldi.

20. dakikada sağ kanattan topu getiren Tiago Lopes savunma arkasına  sarkan Deniz Türüç'ün koşu yoluna topu gönderdi. Meşin yuvarlakla buluşan Deniz  Türüç çizgiye indikten sonra kale alanına gönderdiği pasa Umut Bulut'un uçarak  attığı kafa şutunda kaleci Ertaç Özbir topu güçlükle kurtardı.

22. dakikada Mina'dan topu kapan Deniz Türüç'ün ceza alanında sol  çaprazdan şutunda kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı önledi.

45. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanattan  Pereira'nın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Boutaib'in kafa vuruşunda  meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Atilla Turan'ın  ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Bia'nın ön direkten yaptığı vuruşta  kaleci Ertaş Özbir topu ayağıyla uzaklaştırdı.

81. dakikada Espinoza'nın ceza sahası dışından şutunda Ertaç Özbir  topa hakim oldu.

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes  (Dk. 46 Bia), Kana Bıyık, Atila Turan,  Sapunaru, Kucher (Dk. 80 Espinoza), Badji, Şamil Çinaz (Dk. 68 Stojiljkovic),  Deniz Türüç, Mendes, Umut Bulut

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar,  Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım (Dk. 71 Buğra Çağıran), Aytaç Kara, Pereira  (Dk. 78 Dening), Turgut Doğan Şahin (Dk. 57 Adem Büyük), Boutaib

Gol: Dk. 45 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

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