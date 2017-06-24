Lille Galatasaray'ın istediği Corchia için teklifi doğruladı

Galatasaray'ın istediği Corchia için resmi açıklama! Sabri Sarıoğlu'nun ayrılık kararının ardından sağ bek çalışmalarını hızlandıran ve Tete, Corchia gibi isimlerle temasa geçtiği kaydedilen Galatasaray'a Lille'den haber geldi.

Lille'in genel menajeri Marc Ingla, Sebastian Corchia için teklif aldıklarını açıkladı ve takımdan ayrılabileceğine dair sinyaller verdi.

"TAKIMDAN AYRILABİLİR"

Fransız basınına konuşan Ingla, "Corchia için birkaç teklif var. Sezon boyunca sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yapıldı ama bir anlaşmaya varamadık. Takımdan ayrılabilir" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Takımdan birçok oyuncuya teklif geldiğini dile getiren MArc Ingla, "Tekliflerin geldiği çok oyuncu var. Futbolcularla anlaşmaya çalışıyoruz. Hepsiyle özel olarak başa çıkmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Geçen sezon Lille'de 38 maçın tamamında 90 dakika olarak görev yapan Corchia, bir gol atıp, iki de asist yapmıştı. Fransa Milli Takımı'nda bir kez görev yapan başarılı sağ bek, genç milli takımlarda ise defalarca Fransa formasını taşıdı.

5 YIL, 10 SAĞ BEK, 19 MİLYON EURO!

Galatasaray 2002/2003 sezonundan bu yana sağ bek transferlerinde bonservis bedelleri için toplam 19 milyon euro ödedi.

Galatasaray'ın 2002/2003 sezonundan bu yana sağ beke yaptığı transferler:

Cihan Haspolatlı - Bonservissiz

Abel Xavier - 1.5 milyon euro (Kiralama)

Cesar Prates - 1.5 milyon euro

Serkan Kurtuluş - 1 milyon euro

Emmanuel Eboue - 3.5 milyon euro

Salih Dursun - 2.75 milyon euro

Veysel Sarı - 700 bin euro

Tarık Çamdal - 4.75 milyon euro

Martin Linnes - 2 milyon euro

Luis Cavanda - 1.8 milyon euro

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